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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمود حميدة يروج لأحدث مسلسلاته "موعد مع الماضي"

محمود حميدة
محمود حميدة

نشر الفنان محمود حميدة البرومو الرسمي لأحدث أعماله القادمة ، مسلسل “موعد مع الماضي” ، من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، والذى من المقرر أن يطرح قريبًا على منصة نيتفليكس.

ومسلسل "موعد مع الماضي" الذي يشارك فيه محمود حميدة وآسر ياسين ويضم المسلسل كوكبة من النجوم،  يشاركهم صبا مبارك وشريف سلامة وشيرين رضا وركين سعد ومحمد ثروت ومحمد علاء وتامر نبيل وهدى المفتي.

المسلسل من إخراج السدير مسعود وكتابة محمد المصري، ومن المقرر عرض المسلسل المكوّن من ثماني حلقات هذا العام، ويتناول قصة "يحيى" وسعيه للانتقام لمقتل شقيقته "نادية"، إثر ما يبدو وكأنه حادث عرضي، المسلسل من إنتاج Charisma Group ، وتولى الإنتاج التنفيذي محمد مشيش.

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وعلى صعيد متصل ، ينتظر الفنان محمود حميدة طرح أحدث أفلامه “أهل الكهف” ، فى دور العرض السينمائية.

وفيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف مأخوذ عن رواية مسرحية من 4 فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، وهم الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قمطير".

يعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلوا في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة آخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

وكان أيمن بهجت قمر قد أعلن انتهاء تصوير فيلم "أهل الكهف" فى أغسطس 2023، وذلك من خلال فيديو نشره عبر حسابه على "إنستجرام" من كواليس كتابة العمل.

وعلق على الفيديو: "في نوفمبر 2018 سلمت أول نسخه من فيلم أهل الكهف اللي كتبتها في أمستردام، ولحد امبارح 28 أغسطس 2023، سلمت تعديلات آخر مشهدين انتهى تصويرهم دلوقتي وانتهى معاهم أخيرا تصوير أكبر فيلم كتبته في حياتي ".

 

محمود حميدة مسلسل موعد مع الماضي أخبار محمود حميدة منصة نيتفليكس

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