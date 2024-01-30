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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 3 أشخاص سقطوا في بئر صرف صحي بأسيوط

بئر صرف صحي
بئر صرف صحي

لقي 3 أشخاص مصرعهم ، مساء اليوم الثلاثاء، إثر سقوطهم في بئر صرف صحي بقرية رزقة الدير  بمركز القوصية في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط ، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقرية رزقة الدير بمصرع 3 أشخاص اثر سقوطهم في بئر صرف صحي بمنزل " أشرف . م . ح " .

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انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والحماية المدنية وتبين من المعاينة والفحص سقوط سقف بئر صرف صحي داخل منزل "اشرف . م . ح " ما أدى إلى سقوط كل من "حجاج . ص . ن " 47 عاما ، و "علاء . م . ز " 35 عاما ، و " شهاب . م . ع " 44 عاما ، مقيمون المنشأة الكبرى بالقوصية ، أثناء تواجدهم بالمنزل ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثث ونقلها إلى مشرحة القوصية تحت تصرف النيابة.

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