مصرع 3 أشخاص سقطوا في بئر صرف صحي بأسيوط

لقي 3 أشخاص مصرعهم ، مساء اليوم الثلاثاء، إثر سقوطهم في بئر صرف صحي بقرية رزقة الدير بمركز القوصية في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط ، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقرية رزقة الدير بمصرع 3 أشخاص اثر سقوطهم في بئر صرف صحي بمنزل " أشرف . م . ح " .



انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والحماية المدنية وتبين من المعاينة والفحص سقوط سقف بئر صرف صحي داخل منزل "اشرف . م . ح " ما أدى إلى سقوط كل من "حجاج . ص . ن " 47 عاما ، و "علاء . م . ز " 35 عاما ، و " شهاب . م . ع " 44 عاما ، مقيمون المنشأة الكبرى بالقوصية ، أثناء تواجدهم بالمنزل ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثث ونقلها إلى مشرحة القوصية تحت تصرف النيابة.