إبراهيم عيسى: نعيش أزمة ثقافة مصرية وكلنا مشاركون في تفاقمها

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن ما نعيشه الآن عرض لأزمة الثقافة المصرية وكلنا مشاركون في تفاقمها، موضحًا أننا مجتمع يمجد الجمود ويعظم الموت وثقافة فقر ولا أحد يعترف بخطئه.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه ثقافتنا من فجر سبعينيات القرن الماضي حيث سيطرت السلفية على المجتمع المصري، موضحًا أنه لا نتائج بدون أسباب ولابد أن نبدأ بتغير الأسباب حتى تتغير النتائج

وتابع: أننا أمام مأزق وأزمة ولابد أن تغيرنا وأن تنير عقولنا، والجانب الخير للأزمات هو دائمًا عدم تكرار الأزمة وأسبابها، مشددًا على أن أي أزمة اقتصادية ايضًا تجعلك تغير طريقتك في التعامل مع الاستثمارات.

واستكمل :"الأزمات تصنع التعلم ولكن مجتمعنا يعيش أزمة خلف الأزمة.. المشكلة الحالية أننا نصدق كذبتنا ولدينا مشكلة ولكن لا نعترف بالخطأ وراضيين عن أنفسنا"، موضحًا أن الأعذار والمبررات دائمًا موجودة، وهذه الثقافة تقدم حل دفاعي للجميع.