وزير إسرائيلي يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي لمناقشة صفقة الرهائن

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء أن وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية رون ديرمر، سيلتقي بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في البيت الأبيض لمناقشة الحرب المستمرة في غزة والجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح الرهائن الـ 136 المتبقين.

وأوضحت صحيفة تايمز أوف إسرائيل نقلا عن مصدر مطلع على الأمر، أن زيارة ديرمر تأتي وسط جهود مكثفة من قبل الوسطاء الدوليين للتوسط في صفقة رهائن جديدة بين إسرائيل وحماس وقبل زيارة أخرى لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل.

وكان وزير الشؤون الاستراتيجية – المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو – قد زار واشنطن آخر مرة قبل شهر.