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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فحص التصدي السريع.. كوريا الشمالية تنفذ تدريبًا استراتيجيًا باستخدام صاروخ كروز

صاروخ كروز- صورة
صاروخ كروز- صورة أرشيفية

أعلنت كوريا الشمالية، الثلاثاء، أنها نفذت تدريبًا لإطلاق صاروخ كروز استراتيجي من طراز "هواسال-2" في اليوم السابق.

ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية، فإن إطلاق الصاروخ لم يشكل أي تهديد لسلامة الدول المجاورة لكوريا الشمالية، وكان الهدف منه "فحص التصدي السريع وتحسين قدرات الضرب الاستراتيجي" لجيش الشعب الكوري.

وكانت القوات المسلحة الكورية الجنوبية، أعلنت أمس، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز في حوالي السابعة صباحًا من الساحل الغربي للبلاد.

وكان هذا الإطلاق هو الثالث من نوعه لكوريا الشمالية خلال أسبوع. 

ويوم الأحد، أجرت كوريا الشمالية اختبارًا لصاروخ كروز استراتيجي جديد تم تطويره للمرة الأولى في 24 يناير.

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فحص التصدي السريع.. كوريا الشمالية تنفذ تدريبًا استراتيجيًا باستخدام صاروخ كروز

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