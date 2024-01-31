لم ينجح أحد|تعليق مثير من «الدرديري» على نتيجة مباريات المنتخبات العربية

علّق الناقد الرياضي عمرو الدرديري علي نتيجة مباريات المنتخبات العربية في أمم أفريقيا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب عمرو الدرديري: المنتخبات العربية في أمم أفريقيا لم ينجح أحد .

وكان قد ودع منتخب المغرب بطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، بعد الخسارة من منتخب جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت المنتخبين في ختام مباريات ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، على ملعب لاورينت بوكو.

وودّع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار، عقب الخسارة من الكونغو بركلات الترجيح.