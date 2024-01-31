«الجمهورية»: وعي المواطن بالمخاطر هو الدرع الواقية لمواجهة التحديات وعبور الأزمات

أكدت صحيفة (الجمهورية) أن التحديات الراهنة التي تحيط بالوطن من كل جانب، سواء الأزمة المالية والاقتصادية التي بدأت مع جائحة كورونا، والتي أثرت على العالم بأسره، أو أزمة الغذاء والطاقة التي نتجت عن الحرب الروسية - الأوكرانية وأدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بصورة غير مسبوقة، أو التحديات الجسيمة التي أسفرت عنها حرب غزة وتعاني منها المنطقة بأسرها..

كل هذه التحديات أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على المنطقة، وفي ظل كل هذه الظروف يصبح وعي المواطن بكل المخاطر التي تحيط بالوطن هو الدرع الواقي لمواجهة كل التحديات وعبور الأزمات.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان (الوعي.. الدرع الواقي) - أن تكاتف كل أجهزة الدولة المصرية لمواجهة هذه التحديات ضرورة وواجب وطني؛ للحفاظ على مقدرات وأمن واستقرار الوطن.

وأكدت (الجمهورية) أن الجميع شركاء في مواجهة التحديات التي تزيدنا قوة وصلابة وعزيمة وإصراراً وتحدياً لعبور الأزمات والمضي قدماً في تحقيق الأهداف والغايات واستكمال كل الإنجازات.