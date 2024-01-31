ختام ورشتين من برنامج المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوي» بنادي الرحلات بالغردقة

اختتمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، ورشتين من برنامج المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" بنادي الرحلات بالغردقة، بحضور حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وتم تسليم شهادات التقدير لمن اجتازوا البرنامج.

يهدف البرنامج إلى تنمية الأسرة المصرية، حيث يعد تمكين الفتيات أحد أوجه ودعائم قوة مصر الناعمة نحو الجمهورية الجديدة، والاستثمار في الفتيات يعزز المساواة بين الجنسين، ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يأتى تنفيذ البرنامج بعقد 40 حوارا مجتمعيا بواقع 30 مشاركا لكل حوار مجتمعي، لمدة يومين متتاليين.