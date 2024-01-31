كلاكيت ثاني مرة| محيي إسماعيل بموقف محرج.. ويخرج غاضبًا من معرض الكتاب

انسحب الفنان محيي إسماعيل من الندوة وحفل توقيع أحدث إصداراته الأدبية الذي كان من المقرر أن يحضره ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55.

محي اسماعيل

انسحاب محيي إسماعيل من معرض الكتاب

وتفاجأ محيي إسماعيل بخلو القاعة من الحضور فلم يحضر أحد، ليقرر بشكل سريع أن يغادر المكان.

لم يحضر أحد لمحيي إسماعيل

وهو الأمر ذاته الذي حدث خلال الدورة 53 من معرض الكتاب، حيث كان مقررا أن يشارك محيي إسماعيل في ندوة قبل عامين بالمعرض وكانت تحمل عنوان "200 عام على ميلاد ديستويفسكي" في قاعة ضيف الشرف بالمعرض، حيث وصل في تمام السادسة مساءً وهو موعد الندوة، قبل أن يفاجأ بخلو القاعة من الجمهور وعدم مجيء الضيوف في موعدهم ليغادر منزعجًا.

معرض الكتاب 2024

وتقام الدورة الحالية على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

تذكرة معرض الكتاب

ويمكن حجز التذكرة إلكترونيًّا من خلال منصة معرض القاهرة للكتاب أو يدويًّا من شباك التذاكر المتواجد أمام بوابات المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية، ويبلغ سعر التذكرة 5 جنيهات للفرد.

محيي إسماعيل

خدمات معرض الكتاب

المعرض يقدم مجموعة من الخدمات لزائريه منها: خدمة توصيل الكتاب عبر البريد المصري، ومسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، واستراحات للجمهور، وأماكن للخدمات.

وخصصت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات ممثلة في هيئة النقل العام 11 خط أتوبيس من وإلى مقر المعرض وتنطلق من مختلف مناطق القاهرة وذلك تيسيرًا على الزوار.