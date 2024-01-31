الصحة: حققنا إيرادات 12 مليارا و513 مليون جنيه خلال 2023

استعرض محمد عدلي مدير عام الشئون المالية بوزارة الصحة، ما ورد بالحساب الختامي لموازنة لديوان عام الوزارة للسنة المالية 2022/2023

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حيث حقق ديوان عام وزارة الصحة والسكان إجمالي إيرادات بلغ نحو 12 مليارا و513 مليونا و883 ألفا و751 جنيها خلال العام المالي 2022/2023، مقابل إجمالي إيرادات بلغ نحو 15 مليار و416 مليون و278 ألف و699 جنيه خلال العام المالي السابق 2021/2022.

جاء ذلك وفقًا لما ورد بالحساب الختامي لموازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2022/2023، الذي استعرضه محمد عدلي، مدير عام الشئون المالية بوزارة الصحة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء.

فيما بلغ إجمالي المصروفات خلال العام المالي 22/2023 نحو 43 مليار و297 مليون و271 ألف و897 جنيه، مقابل نحو 49 مليار و178 مليون و792 ألف و269 جنيه.