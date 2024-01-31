عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الصحة: حققنا إيرادات 12 مليارا و513 مليون جنيه خلال 2023

مجلس النواب
مجلس النواب

استعرض محمد عدلي مدير عام الشئون المالية بوزارة الصحة، ما ورد بالحساب الختامي لموازنة لديوان عام الوزارة للسنة المالية 2022/2023

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حيث حقق ديوان عام وزارة الصحة والسكان إجمالي إيرادات بلغ نحو 12 مليارا و513 مليونا و883 ألفا و751 جنيها خلال العام المالي 2022/2023، مقابل إجمالي إيرادات بلغ نحو 15 مليار و416 مليون و278 ألف و699 جنيه خلال العام المالي السابق 2021/2022.

جاء ذلك وفقًا لما ورد بالحساب الختامي لموازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2022/2023، الذي استعرضه محمد عدلي، مدير عام الشئون المالية بوزارة الصحة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء.

فيما بلغ إجمالي المصروفات خلال العام المالي 22/2023 نحو 43 مليار و297 مليون و271 ألف و897 جنيه، مقابل نحو 49 مليار و178 مليون و792 ألف و269 جنيه.

وزارة الصحة الحساب الختامي إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصروفات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

بعد التراجع عن ضمه.. نجم الأهلي السابق يرفض العودة ومحاولات لإقناعه

الحرارة صفر في هذه المناطق|الأرصاد: برد قارس وأمطار رعدية حتى هذا الموعد

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

مضاربات تجار.. مفاجأة صادمة وراء زيارة أسعار الذهب وهل سترتفع أكثر؟

ترشيحاتنا

السياحة تدعو غرفة التجارة الصناعية بجدة للاستثمار في مصر

مستوطنون إسرائيليون يحاولون منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

رضا حجازي يعرض نتائج مؤتمر «نظام التعليم STEM في مصر.. الواقع والطموحات»

جيش الاحتلال الإسرائيلي يأمر بإخلاء 7 مناطق في وسط غزة |تعرف عليهم

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

الاحتلال يطالب مراسلة القاهرة الإخبارية في القدس بمغادرة المكان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاكيت ثاني مرة| محيي إسماعيل بموقف محرج.. ويخرج غاضبًا من معرض الكتاب

هنفضل أصحاب طول العمر.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

حالة نادرة.. ولادة أول تمساح أبيض في فلوريدا| كيف ذلك؟

6 فوائد لرقص السيدات لن تتخيليها

فيديو

بسبب الخلافات.. التفاصيل الكاملة حول تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

عروس جديدة.. أحمد سعد يفاجئ الجميع بعد تخطيطه للزواج من فنانة شهيرة

وزير الأمن القومي الإسرائيلي.. سنجبر أهل غزة على التهجير بهذه الطريقة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ