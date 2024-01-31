محكمة أمريكية ترفض احتفاظ أيلون ماسك بحزمة رواتب قيمتها 55 مليار يورو

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، محكمة ترفض احتفاظ الملياردير الأمريكي ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا رائدة صناعة السيارات الكهربائية بحزمة رواتب من تيسلا قيمتها أكثر من 55 مليار يورو.

ووفقا للتقرير، علق ماسك على حكم القاضية الأمريكية التي أصدرت القرار عبر تدوينة على منصة أكس، قال فيها: "لا تقم أبدًا بتأسيس شركتك في ولاية ديلاوير."

وأصدرت محكمة في ولاية ديلاور الأمريكية، حكمًا حرمت من خلاله الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من الحصول على حزمة رواتب وتعويضات ومكافآت من شركة تيسلا التي يملكها، تصل قيمتها إلى أكثر من 55 مليار دولار.