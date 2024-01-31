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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة النواب ترجىء مناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان وزارة الصحة.. تفاصيل

اجتماع لجنة الخطة
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إرجاء مناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، بسبب عدم حضور رؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصحة وحضور نواب رؤساء الهيئات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية.

واعترض أعضاء اللجنة بسبب التمثيل الذى اعتبرته غير مناسب خاصة فى ظل عدم وجود ردود واضحة وتفصيلية عن بعض التساؤلات التي أثيرت أثناء اجتماع اللجنة.

حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة الدكتور فخري الفقي المعاهد التعليمية الهيئة العامة للمستشفيات

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