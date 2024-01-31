خطة النواب ترجىء مناقشة الحساب الختامي لموازنة ديوان وزارة الصحة.. تفاصيل

أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إرجاء مناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان، بسبب عدم حضور رؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصحة وحضور نواب رؤساء الهيئات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية.

واعترض أعضاء اللجنة بسبب التمثيل الذى اعتبرته غير مناسب خاصة فى ظل عدم وجود ردود واضحة وتفصيلية عن بعض التساؤلات التي أثيرت أثناء اجتماع اللجنة.