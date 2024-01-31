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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسائل إعلام عبرية: إسرائيل تنتظر رد حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى

يحيى السنوار وبنيامين
يحيى السنوار وبنيامين نتنياهو

قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأربعاء، إن حكومة الحرب الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تنتظر رد حركة المقاومة الفلسطينية حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى الجديدة.

ووفقا لصحيفة "مكور ريشون" العبرية، فإن إسرائيل ما زالت تنتظر الرد الرسمي من حركة حماس بشأن التفاهمات الإطارية لصفقة إطلاق سراح الأسرى التي وردت يوم الأحد الماضي عن اجتماع باريس.

وشدد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء على أن موقفه ثابت: الحرب لن تنتهي إلا عندما تتحقق جميع أهدافها، ولن ينسحب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ولن يتم إطلاق سراح آلاف الاسرى الفلسطينيين".

كما أشار إلى أن التقارير التي تتحدث عن التوصل إلى اتفاق بشأن صيغة للإفراج عن الأسرى الفلسطينين، غير صحيحة، وأفيد أن "المسألة لم تتم مناقشتها على الإطلاق".

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" تفاصيل إضافية وردت، بحسب التقرير، في اقتراح اتفاقية الإطار ، التي وافقت عليها إسرائيل خلال مؤتمر رؤساء المخابرات يوم الأحد في باريس.

وبحسب المنشور، فإن الاتفاقية تقترح تسليم جميع الأسرى المدنيين الإسرائيليين خلال فترة تهدئة مدتها ستة أسابيع، وبالإضافة إلى ذلك، كجزء من الصفقة، سيتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل، فضلا عن زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع.

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