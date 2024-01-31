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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التعليم العالي تستجيب لطلب برلماني بشأن تنسيق طلاب الثانوية العامة برأس غارب

النائبة إيلاريا
النائبة إيلاريا سمير حارص

استجابت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للطلب المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بشأن إمكانية فتح باب التنسيق بجامعة القاهرة وجامعة عين شمس مع جامعة حلوان، بالإضافة إلى فتح التنسيق بجامعة قناة السويس بالاسماعيلية مع جامعة السويس بالسويس، لقبول طلاب الثانوية العامة بمدينة رأس غارب  ضمن الجامعات التي تقبلهم في التنسيق الجامعي.

وأشارت عضو مجلس النواب ، إلى أنه تم صدور قرار من المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ ۲۰۲۲/۸/۲۰ باعتماد محضر اللجنة العليا للتنسيق والمنعقدة بتاريخ ۲۰۲۲/۸/۱٦ والمتضمن كتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق بشأن الطلب المقدم من أولياء أمور الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بمدينة رأس غارب التابعة لمحافظة البحر الاحمر والمتضمن الموافقة على فتح جامعتي القاهرة وعين شمس مع جامعة حلوان وكذلك فتح جامعة قناة السويس مع جامعة السويس ضمن المنطقة الجغرافية ( أ ) لهؤلاء الطلاب عند التقدم بمكتب التنسيق وقرر المجلس التأكيد على القواعد المقررة والمعمول بها في هذا الشأن.

وأوضحت " حارص" أن الجامعات الثلاثة المذكورة أقرب إلي منطقة رأس غارب  من حيث المسافة وأقل من حيث الجهد والتكاليف المادية من جامعات الوجه القبلي جميعها، مشيرة إلى أن الجامعة الموجودة بالبحر الأحمر ليس بها جميع الكليات ولا يوجد بها سوي ثلاث أو أربع كليات فقط .

وأشارت إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة فى  مدينة رأس غارب قليل جدا ولا يثير أي مشكلة لهذه الجامعات الثلاثة المطلوب.

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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي النائبة إيلاريا سمير حارص جامعة حلوان التنسيق جامعة قناة السويس

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