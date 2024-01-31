البلدي بـ240 جنيهًا.. الدولة تستعد لشهر رمضان بطرح كميات وفيرة من اللحوم

استعدت وزارة الزراعة لاستقبال شهر رمضان الكريم بمضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابتة والمتحركة بتخفيضات تتراوح بين 25-30% فى إطار مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" وتكليفات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين.

أسباب ارتفاع أسعار اللحوم

الدولة تستعد لشهر رمضان

استعدت منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لشهر رمضان، بطرح اللحوم البلدية فى منافذ الوزارة بسعر 240 جنيهًا على مدار أيام الاسبوع، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية برفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة فى منافذ الوزارة بالكميات التى يحتاجها المواطن وأسعار مخفضة، نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية، حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء، وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة.

الجدير بالذكر أنه يتم توفير السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو والأرز بسعر 22 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى توافر مصنعات اللحوم والبيض الأحمر والأبيض، والطيور الطازجة والمجمدة ومصنعاتها وأيضا الأسماك والسلع الغذائية الأخرى، مثل العسل وزيت الزيتون لتخفيف العبء عن المواطنين.

وبدأت استعدادات وزارة الزراعة لاستقبال شهر رمضان الكريم بمضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابتة والمتحركة بتخفيضات تتراوح بين 25-30% فى إطار مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" وتكليفات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين.

وكلف وزير الزراعة، السيد القصير، المسئولين عن منظومة المنافذ بضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين خاصة اللحوم والالتزام بالاسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة مع ضرورة أن تكون بجودة عالية.

وأعلن أحمد أبو الحسن، مدير عام التسويق والمنافذ بالإدارة العامة للزراعات المحمية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه يتم طرح اللحوم البلدية فى منافذ الوزارة بسعر 240 جنيهًا على مدار أيام الاسبوع تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية برفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأضاف أنه تم توفير السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو والأرز بسعر 22 جنيهًا للكيلو بالإضافة إلى توافر مصنعات اللحوم والبيض الأحمر والأبيض، والطيور الطازجة والمجمدة ومصنعاتها وأيضا الأسماك والسلع الغذائية الأخرى مثل العسل وزيت الزيتون لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأوضح أن جميع السلع الغذائية الأساسية متوفرة فى منافذ الوزارة بالكميات التى يحتاجها المواطن وأسعار مخفضة نظرًا لعدم وجود حلقات تسويقية حيث يتم طرح السلع من المزارعين رأسًا إلى المواطنين دون وسطاء وبالتالى فإن الأسعار تكون مخفضة عن السلع المطروحة بالأسواق بنسبة كبيرة.

أسباب ارتفاع أسعار اللحوم

أسباب ارتفاع أسعار اللحوم

كانت أسعار اللحوم ارتفعت كثيرًا خلال الفترة الآخيرة بشكل غير مبرر، وأرجع التجار ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الحالية إلى الزيادات في سعر الأعلاف إضافة إلى قلة المعروض من اللحم في السوق، مشيرين إلى أنه لا يوجد عجول لبيعها وعليه لا يوجد لحم في المحلات، لذلك ارتفعت أسعار اللحوم.

ومن جانبه، علق هيثم عبدالباسط، رئيس شعبة القصابين “الجزارين” باتحاد الغرف التجارية، على ارتفاع أسعار اللحوم بشكل كبير، إذ وصل سعر الكيلو الواحد لأكثر من 400 جنيه.

وأضاف عبدالباسط، خلال تصريحات تليفزيونية، الأحد، إن أسعار اللحوم ارتفعت بنحو 20% منذ بداية العام الجديد 2024.

وأضاف أنه رغم ارتفاع السعر إلى 400 جنيه إلا إنه غير مرضي لأصحاب المحلات الصغيرة، والذين يطالبون بغلق المجازر لمدة شهر، مناشدًا الحكومة بتشكيل حكومة حرب لحل هذه الأزمة والسيطرة على الأسواق.

وأرجع رئيس شعبة القصابين ارتفاع أسعار اللحوم إلى ارتفاع أسعار أعلاف المواشي والغنم، متابعًا: «طول ما مصر لا تنتج الأعلاف وتقوم بالاستيراد سيكون هناك مشكلة».

وأوضح: «العجول الموجودة دخلت منذ فترة طويلة، حتى الأعلاف الموجودة تم استيرادها منذ فترات طويلة بالسعر القديم، ويجب أن يسأل في ذلك المستوردين والمربين الكبار، وليس صغار المربين».