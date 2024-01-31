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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 239 حالة إشغال طريق مخالف في البحيرة

الوحدة المحلية بالبحيرة
الوحدة المحلية بالبحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور  بحملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع ١٥٤ حالة إشغال بدمنهور بنطاق عدة مناطق الروضة والمعهد الدينى والشاذلى والجمهورية والموقف والهلال والساعة كما تم مصادرة ٢ مكبر صوت.

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ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة حملة مكبرة بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والأسواق أسفرت عن رفع ٤٥ حالة إشغال طريق وتحرير ١٠ محاضر إشغال.

كما تم تنفيذ حملة مماثلة بأبو حمص أسفرت عن رفع ٦٥ حالة إشغال و١٥ حالة إشغال بمركز رشيد.

ووجهت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركة المرورية.

يأتي ذلك في إطار تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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