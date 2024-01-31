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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير والمنتزه لتنفيذ مترو الإسكندرية غدا| تفاصيل

قطار أبوقير
قطار أبوقير

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر انه وفقا للجداول المعلنه سابقا فسيتم إيقاف حركة القطارات بين محطتي أبوقير / المنتزه بخط (الأسكندرية / أبو قير) اعتباراً من صباح  الخميس الموافق 1/2/2024 لنهو الأعمال التنفيذية  بالمرحلة الثانية من المشروع على ان يتم تشغيل القطارات فى المسافة ما بين محطتى سيدى جابر / المنتزه طبقا للجدول المرفق وانتهاء كافة قطارات خط رشيد بمحطة المعمورة طبقا لجداولهم الصادرة فى يناير 2023   ويذكر انة قد سبق ايقاف تشغيل القطارات فى المسافة بين محطة الاسكندرية ومحطة سيدى جابر كمرحلة اولى 
والجدير بالذكر ان وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي قد قامت بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية لتوفير وسائل مواصلات بديلة لقطار أبوقير الحالي أثناء فترة تنفيذ مشروع المترو  وسيتم الإعلان عن هذه الوسائل والمسارات الخاصة بها عن طريق أجهزة محافظة.

  كما سيتم تشغيل خدمة جديدة بخط المعمورة / البصيلى وهم قطاري 790 / 791 طبقا للجداول المرفقة ويترتب على ذلك تعديل ميعاد قطار 767 ركاب رشيد / المعمورة كالجدول المرفق.

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