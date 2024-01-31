مدير مكتبة الإسكندرية يزور جناح تريندز بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

استقبل جناح «تريندز»، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.

واطلع زايد على أحدث وأهم الإصدارات التي يضمها الجناح، وثمن جهود المركز العلمية والبحثية البناءة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد برؤية المركز وأهدافه السامية وحرصه الدائم على المشاركة في أكبر معارض الكتب الإقليمية والعالمية، مبدياً إعجابه بمحتوى إصدارات «تريندز» من سلاسل علمية وبحوث فريدة تغطي مختلف المجالات المعرفية.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب بات منصة دولية للناشرين والمهتمين بصناعة المعرفة، كما أصبح ملتقى عالمياً للأدباء والمفكرين والمثقفين، لما يعرضه كل عام من محتوى ثقافي وفكري نوعي يساهم في ترسيخ مكانة المعرض عربياً وعالمياً.

وأكد العلي أن «تريندز» يحرص على المشاركة الدورية في مختلف معارض الكتب الإقليمية والدولية بهدف نشر العلم والمعرفة المستدامة، والمساهمة في رفد جمهور القراء بمحتوى علمي وبحثي دقيق وهادف.

وأضاف أن المركز يولي المشاركة في «القاهرة للكتاب» أهمية خاصة، باعتباره أحد أكبر معارض الكتب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويحظى هذا العام بمشاركة أكثر من 1500 دار نشر من 50 دولة حول العالم.