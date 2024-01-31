قومى المرأة يستخرج البطاقات الشخصية لسيدات محافظة الدقهلية بالمجان

قام المجلس القومى للمرأة باستخراج ٢٠٠ بطاقة رقم قومى لسيدات قرية سندوب محافظة الدقهلية بالمجان بالتعاون مع مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية ، وذلك على مدار يومين، بحضور كل من الدكتورة هبه الشرقاوى مدير مشروع إصدار بطاقات الرقم القومي بالمجلس ، والأستاذه فاتن فاروق مسؤول تنفيذ الأنشطة بالمناطق المخصصة للإسكان بديل العشوائيات بالمجلس، الدكتورة أمينة ابراهيم مقررة فرع المجلس بمحافظة الدقهلية.

وأكدت الأستاذة فاتن فاروق ان اساخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات بالمجان يأتي فى إطار مشاركة المجلس القومي للمرأة في جهود الدولة لدعم المواطنين الذين نقلوا من الأماكن العشوائية إلى مناطق سكنية جديدة. مشيرة إلى أن المجلس حريص على تسهيل عملية استخراج تلك البطاقات بالمجان ، نظراً لأهمية بطاقة الرقم القومي في مساعدة السيدات في الحصول على الخدمات المختلفة التى تقدمها الدولة.

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