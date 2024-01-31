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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زوجة أمريكية غيورة تحاول قتل زوجها بعد 52 عامًا من الزواج

صدى البلد

في حادثة مأساوية، اعتقلت امرأة غيورة في ميامي بيتش، فلوريدا، بعد أن حاولت قتل زوجها الذي كان متزوجًا منها منذ 52 عامًا.

وفقًا للشرطة، تلقى الزوج، ميمو يالتر، بطاقة بريدية من صديقة سابقة كان يواعدها في سن المراهقة.  

غضبت الزوجة، بيرثا يالتر، من البطاقة وهاجمت زوجها. ألحقت به "عدة كدمات خطيرة وجروح مفتوحة، بالإضافة إلى علامات عض مفتوحة كانت تنزف"، كما كشفت الوثائق المحكمية.

تقول التقارير إن الزوجة حاولت خنق زوجها بوسادة وأخذ هاتفه حتى لا يتمكن من الاتصال بأي شخص لطلب المساعدة.

اتصل ميمو الهستيري برجال الشرطة معبرًا عن أن يالتر حاولت قتله. ادعى الضحية "الذي كان في حالة هلع شديدة" أن العنف نشأ بسبب تلقي البطاقة البريدية من المرأة التي كان يواعدها قبل الزواج من زوجته.

اعترفت يالتر بالهجوم الوحشي في مقابلة مع الشرطة. على الرغم من أن السيدة قامت مؤقتًا بمصادرة هاتف ميمو، إلا أنه تمكن من تسجيل أجزاء من الحادثة، التي تمكنت الشرطة من مشاهدتها.

تم اتهام يالتر بمحاولة القتل من الدرجة الثانية، والاعتداء الجسدي الشديد على شخص مسن والتلاعب بشاهد أو ضحية.

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