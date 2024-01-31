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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نيمار يوجه حركة مشينة للشامتين مع اعترافه بزيادة وزنه.. شاهد

نيمار
نيمار

أثارت صورة لنجم المنتخب البرازيلي ونادي الهلال السعودي، نيمار، وهو يُشْهِرُ بإصبعٍ وسطى باتجاه الكاميرا خلال حفلةٍ أقامها رفقة الأسطورة البرازيلي السابق روماريو جدلاً واسعاً، خاصةً مع اعترافه بأنه اكتسب بعض الزيادة في الوزن نتيجة إصابته.

وبحسب صحية “ديلي ستار”، كان نيمار قد تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال مشاركته مع المنتخب في شهر نوفمبر الماضي، ومن المتوقع غيابه عن الملاعب حتى بداية الموسم المقبل. وخلال فترة تعافيه تلك، التُقِطَت له صورة وهو يرتدي قميصاً أسوداً فضفاضاً أبرزت زيادةٌ ملحوظةٌ في وزنه.

نيمار 

أثارت الصورة موجةً من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، يتساءل فيها متابعوه عما إذا كان يستمتع بوقت إجازته أكثر من اللازم.

رد نيمار على منتقديه الذين علقوا على زيادة وزنه بطريقة حادة على إنستغرام، حيث نشر مقطع فيديو له وهو يتمرن في الجيم بجانب صورة. يبدأ الفيديو بعبارة "حاضر، زائد وزن، لكن سمين؟ لا أظن ذلك! تناولوها يا حاقدون! استسلموا أو اهربوا!".

خلال الفيديو، يظهر نيمار بطنه الممشوق ثم يرفع إصبعه الأوسط في نهاية المقطع كنوع من التحدي.

نيمار الهلال السعودي

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