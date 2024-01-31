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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد الدريني يعلن استقالته من «القاهرة الوثائقية»

القاهرة الوثائقية
القاهرة الوثائقية

أعلن أحمد الدريني استقالته من رئاسة قناة “القاهرة الوثائقية” بعد مرور عام على انطلاقها.

وكتب الدريني على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "أتممت بحمد الله دوري تجاه قطاع الإنتاج الوثائقي بعد مرور عام على إطلاقه في فبراير الماضي، وتقدمت باستقالتي إلى شركة "المتحدة" -القريبة إلى قلبي- متمنيًا للقطاع كل النجاح والتوفيق، ولشركة "المتحدة" كل الشكر والتقدير، وإلى خطوة مهنية جديدة بإذن الله".

القاهرة الوثائقية

وبثت قناة القاهرة الوثائقية لأول مرة يوم 19 فبراير عام 2023، بعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية فى مختلف المجالات.

وعرض الفيلم الوثائقي "أدهم الشرقاوى"، والذي تحدث عن أنه "هو الشاب الوسيم ابن الأسرة الغنية"، و"يقال إنه كان على علاقة بعمر المختار في ليبيا وكان يمون الفدائيين بسلاح هناك".

وظهر فى الفيلم، أدهم الشرقاوي أنه “رجل نال قسط من التعليم وابن ناس، وتعلم لغتين، ويأخذ الحق من الظالم المستبد ويرده لأصحابه من الضعفاء، وكان بطل المقاومة الشعبية”.

أحمد الدريني قناة القاهرة الوثائقية رئاسة قناة القاهرة الوثائقية

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