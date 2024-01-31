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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التضامن: مبادرة أبناء مصر "كريمي النسب" هدفها مواجهة ظاهرة الطلاق المبكر.. فيديو

الطلاق المبكر
الطلاق المبكر

تحدثت الدكتورة راندا فارس، مدير مشروع "مودة" بوزارة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق مبادرة لأبناء مصر "كريمي النسب"، ضمن مشروع "مودة".

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"مودة": الطلاق المبكر كان أكبر أسباب تدشين المشروع

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التضامن: 24260 خطيبا ومخطوبة بـ16 محافظة استفادوا من المرحلة الرابعة لمشروع مودة

وقالت الدكتورة راندا فارس، مدير مشروع "مودة"، خلال اتصال هاتفي عبر برنامج "اليوم"، على قناة "dmc"،: أطلقنا هذا المشروع في مارس 2019 بتكليف من رئيس الجمهورية بسبب ارتفاع معدلات الطلاق في مصر.

 

وأضافت: "ظاهرة ارتفاع الطلاق هي ظاهرة جديدة علينا، وبدأت وزارة التضامن في دراسة أسباب الطلاق، وتوصلنا للمبادرة بعد دراسة أسباب الطلاق، واستندنا على النشرات التي يتم إصدارها من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، الذي وضع حينها أن مصر تشهد ارتفاع كبير في الطلاق المبكر".

 

واسترسل: "15% من حالات الطلاق المسجلة في عام 2018 كانت في سنة أولى زواج، و38% من نفس العام كانت خلال الـ3 سنوات الأولى"، لافته: "وزارة التضامن بدأت في وضع برنامج يستهدف الفئة من 18 إلى 25 سنة، لأن الطلاق المبكر من المؤشر لنا أن الشباب يختارون على أسس غير سليمة".

 

وتابعت: "لدنيا 14 مبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع شركات مختلفة على رأسها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن شراكة مع وزارة الداخلية والدفاع لتنفيذ تدريبات داخل معسكرات التجنيد، ولدينا مبادرات خاصة داخل قرى حياة كريمة.
 

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