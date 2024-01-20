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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التضامن: 24260 خطيبا ومخطوبة بـ16 محافظة استفادوا من المرحلة الرابعة لمشروع مودة

صدى البلد

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية “مودة” أنهى المرحلة الرابعة من مبادرة التدريبات المتخصصة التي تستهدف المخطوبين "بحضور طرفي العلاقة"، التي تمت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومديريات التضامن الاجتماعي واستفاد منها عدد 24260 خطيبا ومخطوبة بـ 16 محافظة.

ويسعى المشروع من خلال تلك المبادرة إلى إكساب المشاركين جميع المعلومات والمهارات التي تخص الحياة الأسرية، ومنها الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية، بالإضافة لجوانب الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

وتساهم تلك التدريبات في توفير بيئة آمنة ومحفّزة للتفاعل بين الشريكين المستقبليين، مما يتيح لهم التعرف بشكل أفضل على أنفسهم وتعزيز التفاهم المتبادل بينهم، وتدريبهم على كيفية التعبير عن أفكارهم ومشاعرهم بشكل فعّال وكيفية فهم توقعات الشريك الآخر، كما يؤكد على أهمية التحضير الشامل للحياة الزوجية وكيفية وضع خطط مستقبلية واضحة ومنظمة للقرارات الأسرية المشتركة، والتعرف أيضاً على الأهداف الشخصية والمهنية والعائلية، والعمل على تعزيز الوعي بأهمية التخطيط والتحضير للتحديات المستقبلية.

ويقدم تلك التدريبات نخبة من المدربين من أساتذة الجامعات المتخصصين في الجوانب النفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى مجموعة من الأطباء المتخصصين في جوانب تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وتأتي تلك المبادرة في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي في الحد من معدلات الطلاق والحفاظ على كيان الأسرة المصرية باعتبارها الوحدة الأساسية التي تسهم في تعزيز تماسك الكيان المجتمعي.

ومنذ إطلاق المرحلة الأولى لمبادرة التدريبات المتخصصة للمخطوبين عام 2020، وبنهج تشاركي مع مختلف مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، عمل مشروع مودة على التشبيك مع العديد من المؤسسات منها (صندوق الأمم المتحدة للسكان –صندوق تحيا مصر – وزارة الشباب والرياضة – مؤسسة حياة كريمة – مديريات التضامن الاجتماعي).

وبلغ عدد المستفيدين من المبادرة على مدار مراحلها الأربع منذ عام 2020 حتى عام 2023 عدد 40132 خطيب ومخطوبة من 24 محافظة.  

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي على استمرار فعاليات تلك المبادرة وإطلاق المرحلة الخامسة منها خلال العام الجاري 2024 بمختلف المحافظات، مشيرة إلى ان الوزارة تشجع المقبلين على الزواج من المخطوبين بالتقدم معاً لحضور التدريبات التي يقدمها مشروع مودة للتحضير الجيد للحياة الزوجية وتشكيل أسرة قوية ومستقرة.

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