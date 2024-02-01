راكب دراجة كهربائية يسحل رجل وامرأة بعد رفض صعودهما لحافلة مدرسية ببريطانيا

صوّر راكب دراجة كهربائية، اعتداءه على رجل وامرأة، بعد أن رفض سائق حافلة مدرسية السماح لهما بالصعود للحافلة.

وأظهرت اللقطات المروعة راكب الدراجة الكهربائية وهو يدفع المرأة إلى الأرض قبل أن يدهسها، ثم يضرب الرجل، ويصرخ "اخرج من بلدي".

ووقعت الحادثة في وسط مدينة هال، ببريطانيا حوالي الساعة 3 مساءً أمس، وبدأت الواقعة عندما حاول الرجل الذي أصبح ضحية الاعتداء صعود الحافلة التي كانت تقل أطفال المدارس، عن طريق الضغط على زر الطوارئ لفتح الأبواب.

ورفض سائق الحافلة السماح لهما بالصعود، مما أدى إلى اندلاع مشاجرة بين الرجل والسائق، وخلال المشاجرة، قام الرجل برش السائق بسائل من زجاجة، ثم عاد لفتح الأبواب للمرة الثانية.

وتدخلت المرأة في محاولة لوقف المشاجرة، لكنها تعرضت للدفع إلى الأرض من قبل راكب الدراجة الكهربائية، الذي دهسها بعد ذلك. ثم قام الرجل بضرب راكب الدراجة الكهربائية، الذي رد عليه بالصراخ: "اخرج من بلدي".

وتمكنت الشرطة من القبض على راكب الدراجة الكهربائية، الذي تم اتهامه بالاعتداء على رجل وامرأة، وقالت الشرطة إن التحقيق في الحادثة لا يزال جارياً.