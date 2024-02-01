عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

راكب دراجة كهربائية يسحل رجل وامرأة بعد رفض صعودهما لحافلة مدرسية ببريطانيا

صدى البلد

صوّر راكب دراجة كهربائية، اعتداءه على رجل وامرأة، بعد أن رفض سائق حافلة مدرسية السماح لهما بالصعود للحافلة.

وأظهرت اللقطات المروعة راكب الدراجة الكهربائية وهو يدفع المرأة إلى الأرض قبل أن يدهسها، ثم يضرب الرجل، ويصرخ "اخرج من بلدي".

ووقعت الحادثة في وسط مدينة هال، ببريطانيا حوالي الساعة 3 مساءً أمس، وبدأت الواقعة عندما حاول الرجل الذي أصبح ضحية الاعتداء صعود الحافلة التي كانت تقل أطفال المدارس، عن طريق الضغط على زر الطوارئ لفتح الأبواب.

ورفض سائق الحافلة السماح لهما بالصعود، مما أدى إلى اندلاع مشاجرة بين الرجل والسائق، وخلال المشاجرة، قام الرجل برش السائق بسائل من زجاجة، ثم عاد لفتح الأبواب للمرة الثانية.

وتدخلت المرأة في محاولة لوقف المشاجرة، لكنها تعرضت للدفع إلى الأرض من قبل راكب الدراجة الكهربائية، الذي دهسها بعد ذلك. ثم قام الرجل بضرب راكب الدراجة الكهربائية، الذي رد عليه بالصراخ: "اخرج من بلدي".

وتمكنت الشرطة من القبض على راكب الدراجة الكهربائية، الذي تم اتهامه بالاعتداء على رجل وامرأة، وقالت الشرطة إن التحقيق في الحادثة لا يزال جارياً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان .. حقيقة تخفيف الأحمال ساعة

بـ هذه الصورة | ليفربول يعلن خبرا رسميا عن محمد صلاح

قبل ساعات من غلق القيد.. نجم الزمالك ينتقل إلى فيوتشر

مش هقول أسماء .. منشور مثير من حسين لبيب في الزمالك

صندوق النقد الدولي يقرّب مصر من 3 مليارات دولار

عبدالله السعيد إلى الزمالك رسميًا|مفاجأة حول راتبه في القلعة البيضاء.. كم يتقاضى؟

كيف تأثر الأهلي بالتراجع عن صفقة أبو جبل والتعاقد مع علي لطفي؟

ترشيحاتنا

داليا البحيري تتعرض للإنتقاد بسبب إطلالتها في ملتقى التميز

نزيف دموي| تفاصيل واقعة إنهاء حياة ربة منزل على يد شقيق زوجها بالمعصرة

سعر تويوتا كامري في السعودية

دعاء المطر .. ماذا كان يقول النبي عند سقوطها

اشتري فورا موبايل Note 13..قوة أداء وتصميم أنيق بسعر مميز جدا

أصحاب المعاشات يستعدون لصرف معاش فبراير اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطربة شعبية ليبية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا بسبب أغنيتها الخادشة للحياء

بفستان ضيق| درة تثير الجدل في ملتقى التميز والإبداع العربي

السبب صادم.. أب يلقي طفليه من شرفة الطابق الـ15 في الصين.. صور

في عيد ميلاده.. محمد هنيدي بدأ لاعبا في الزمالك ورفضته كلية الشرطة

فيديو

مقطع فيديو يوثق مقـ تل حفيدة الأسرة المالكة البريطانية.. شاهد

في عيد ميلاده.. محمد هنيدي بدأ لاعبا في الزمالك ورفضته كلية الشرطة

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ