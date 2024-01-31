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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحالف بين الجامعات العربية لتبادل الأساتذة والطلاب

كلية الآداب بجامعة
كلية الآداب بجامعة عين شمس

اختتمت اليوم فعاليات اجتماع الهيئة العموميّة التّاسع عشر للجمعيّة العلميّة لكلّيّات الآداب باتّحاد الجامعات العربيّة، الذى استضافته كلية الآداب بجامعة عين شمس في الفترة من ٣٠ - ٣١ يناير ٢٠٢٤ تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، وضيافة الدكتورة  حنان كامل عميدة الكلية .


وقدم الدكتور محمد العناقرة الأمين العام للجمعية وجميع الحضور من أعضاء الجمعية الشكر لإدارة الكلية على رأسها الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية على حسن الاستقبال والضيافة ، وكذلك قدموا الشكر لوكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس وكل من ساهم في إنجاح الاجتماع.

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وخلص هذا الاجتماع إلى عدد من المقترحات والتوصيات : 


أولا : تفعيل دور مجلة اتحاد الجامعات العربية التى تصدرها الجمعية من خلال جذب عدد أكبر من الباحثين لتحكيم أبحاثهم بالمجلة ، الأمر الذى يسهم في زيادة الأعداد وكذلك اقتراح زيادة مرات الصدور.


ثانيا : البحث عن وسائل جديدة لزيادة تسويق المجلة.  


ثالثا : تجديد دعوة أعضاء هيئة التدريس بكليات الآداب والإنسانيات للنشر في الدورية . 


رابعا: إبرام بروتوكول تعاون مشترك ، وتحالف علمي بين الجامعات العربية الأعضاء في الجمعية ، من أجل تدعيم التواصل العلمي والأكاديمي وتبادل الأساتذة والطلاب ، وتوحيد بعض البرامج الدراسية بين هذا التحالف.


خامسا : تبادل خبرات النجاح في المجالات العلمية المختلفة لتشجيع التنافس المحمود بين الجامعات .
 

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وفي نهاية فعاليات اليوم عقدت الدكتورة حنان كامل لقاء مع الدكتورة نبهان الحراصى عميد كلية الآداب بجامعة عمان بسلطنة عمان، بحضور كل من الدكتور  محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، الدكتورة حنان سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ناقشوا فيه كيفية تفعيل أوجه التعاون المشترك، وتطوير مكتبة الكلية، واقتراح عقد دورات تدريبية في مركز الإبصار لموظفين من سلطنة عمان وعمل برامج مشتركة للفئات الخاصة، وإيفاد بعثات طلابية لمرحلة الليسانس والدراسات العليا للالتحاق بالكلية.


كما قاموا بجولة بقاعات الدراسة ومكتبة الكلية، ومركز الإبصار الإلكتروني ، ومعامل الحاسب الآلى.


شارك في الاجتماع عمداء وأكاديميين من جامعات مختلفة في المملكة الأردنية الهاشمية، سلطنة عمان، قطر، جامعة المنصورة وجامعة القاهرة.

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جامعة عين شمس كلية الآداب بجامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين الجامعات العربية كلية الآداب بجامعة عمان

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