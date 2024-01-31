أخبار التعليم.. ظهور نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالقاهرة.. والتظلمات 4 فبراير.. بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2024

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

خبير تعليم: تطوير لوئح كليات التربية ليصبح الطالب مؤهلا للعمل بعد التخرج

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة كفر الشيخ والخبير التربوي، إن طالب كليات التربية أصبح مؤهلا بشكل كبير في ظل التطوير الذي يحدث بكليات التربية حيث أنه قادر على للعمل كمدرس بعد التخرج، حيث إن لوائح كليات التربية تتغير بشكل مستمر وغيرها من الكليات التابعة لهذه المهنة، ولكن ما يعوقهم هو التعيينات.

بالاسم ورقم الجلوس.. الآن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2024

أعلن الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ظهور نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 83.6%.



صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يطلق برنامجًا لتقديم حلول لتحديات الصناعة

أطلق الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برنامج Bio-iChallenge؛ وذلك لدعم الابتكار وتقديم الحلول للتحديات التي تواجه الصناعة المصرية.

وفد صيني رفيع المستوى يشارك في افتتاح مؤتمر علوم البحار

استقبل الدكتور عمرو حمودة، رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، اليوم الأربعاء، سون شوشيان، نائب وزير وزارة الموارد الطبيعية بدولة الصين، وممثلي التعاون الدولى وسفير دولة الصين بالقاهرة والوفد المرافق لهم.



بنسبة نجاح 83.6%.. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 83.6 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 104000 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 103420 طالبا وطالبة، أما إجمالي عدد الحاصلين على 50% فأكثر فبلغ 86490 طالبا.

ظهور نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالقاهرة.. والتظلمات 4 فبراير

تظهر اليوم نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2023 بجميع مدارس القاهرة.



