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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بنسبة نجاح 83.6% .. محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية يعتمد نتيجة الاعدادية

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح بلغت 83.6 %، حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 104000 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 103420 طالبا وطالبة، أما إجمالي عدد الحاصلين على 50 % فأكثر بلغ 86490 طالبا.

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وذلك بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

ومن جانبه؛ قال الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم رفع النتيجة على الموقع
www. alex- edu. com
وأوضح أبوزيد أن التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية يبدأ التقديم لها اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 3 فبراير 2024 وتستمر لمدة خمسة عشر يوما، كما يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس وفق القرارات الوزارية المنظمة.

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