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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رسلان يتابع جهود شركتي مياه وصرف الإسكندرية في التعامل مع الأمطار| شاهد

صدى البلد

تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مساء أمس، تمركزات سيارات ومعدات شركتى مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية وجهود الشركتين فى التعامل مع مياه الأمطار بطريق كورنيش الإسكندرية، والتي تضم سيارات مدمجة وشفط وفرق التحرك السريع، وتطهير البالوعات، وتجهيز البدالات للتعامل مع سقوط الأمطار.

وأكد تواجد جميع الأطقم الفنية وفرق الطوارئ وانتشارها وفقًا لخطط الطوارئ بالمناطق الساخنة ومطالع الكبارى والأنفاق، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن، التنسيق بين غرف طوارئ الشركة وغرف عمليات المحافظة والجهات المعنية؛ للتفاعل مع الأزمات وحلها فى اسرع وقت ممكن.

 ووجه المهندس ممدوح رسلان، بمتابعة أعمال التطهير بصفة مستمرة أوقات توقف النوات، وحل أي عثرات، والتعاون الكامل والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية، لخدمة المواطن السكندرى.

ورافق رئيس الشركة أثناء جولته كلا من المهندس احمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، والعميد محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة.

 وقال "المهندس محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية" إن الشركة تشارك مع جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، فى خطة للتعامل مع الأمطار،  ومن أهمها: (تطهير جميع بالوعات الأمطار - تطهير الشبكات وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الرفع – وضع خطة لتمركز الشفاطات والمعدات - تجهيز البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة).

الأرصاد الجوية الشركة القابضة لمياه الشرب القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

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