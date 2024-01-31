ظهور نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالقاهرة .. والتظلمات 4 فبراير

تظهر اليوم نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بجميع مدارس القاهرة.

وقررت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، قبول تظلمات نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 وكذلك تظلمات نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب جميع المراحل بدءاً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٤/٢/٤ ولمدة خمسة عشر يوم عمل .

رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 محافظة القاهرة

ووفقاً لما أعلنته مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، تظهر نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 للفصل الدراسي الأول لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بجميع مدارس القاهرة اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/١/٣١ على رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 على بوابة التعليم الأساسي .

وللدخول على رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي يجب على الطالب الضغط هنا

وتتيح مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة امكانية الاستعلام عن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 ايضا بالتليفون الارضي عبر رقم 09000100 ، وبالتليفون المحمول على رقم 5757 ، وذلك إلى جانب إعلانها على موقع الخدمات التعليمية على بوابة التعليم الأساسي

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 محافظة القاهرة

ادخل على رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 على بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط هنا

ادخل الرقم القومي

حدد المرحلة الدراسية

حدد الصف الدراسي

حدد العام الدراسي

حدد الفصل الدراسي

اضغط على عرض النتيجة

وفيما يخص آلية ظهور نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 فقد اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انها تظهر للطالب بالدرجات ، بحيث يجد كل طالب على رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 ، درجاته في جميع المواد المضافة للمجموع ، وكذلك درجاته في المواد غير المضافة للمجموع ، والمجموع الكلي للطالب ، وحالته إذا كان ناجحاً أو راسباً .

جدير بالذكر أنه ، في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي المنعقدة بالفصل الدراسي الأول ، تمت إتاحة الامتحان الكترونياً على التابلت وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس ، وتم تدريب الطلاب الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي.