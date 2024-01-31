مرموش مطلوب بـ 30 مليون يورو في ناد إنجليزي شهير

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة عن رغبة نادي توتنهام في التعاقد مع عمرو مرموش نجم منتخب مصر بعد تألقه في أمم أفريقيا .

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" توتنهام مهتم بالتعاقد مع المصري عمر مرموش .. فرانكفورت يقدر قيمة اللاعب ب ٣٠ مليون يورو ".

ويعد مرموش، أحد أبرز عناصر هجوم نادي فرانكفورت؛ بعدما سجل 7 أهداف في الموسم الحالي ببطولة الدوري.

وشارك مرموش مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وسجل هدفا في مرمى غانا، قبل أن يودع الفراعنة منافسات البطولة القارية في دور الـ16، على يد الكونغو الديمقراطية.