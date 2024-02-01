أنا اللي هطلع أتصور معاك .. الفنان حكيم يحتضن نزار الفارس خلال تكريمه بمصر

في مشهد حافل بالحب و التقدير احتضن النجم المصري “حكيم” الإعلامي العراقي “نزار الفارس”، خلال تكريمه بملتقى التميز والابداع وسط حفاوة شديدة من الحضور.

وعبر الإعلامي العراقي "نزار الفارس" عن امتنانه اتجاه المطرب المصري الشهير "حكيم" لصعوده المسرح خلال تكريمه، و احتضانه امام الحاضرين ليعبر عن سعادته بتكريمه.

النجم حكيم يحتضن الإعلام نزار الفارس

وقال حكيم انه صعد إلى خشبة المسرح والتقاط صورة تذكارية مع الإعلامي “نزار الفارس”، ليعبر الإعلامي العراقي عن سعادته البالغة بموقف المطرب المصري، قائلا بان "حكيم" سفير الأغنية العربية وكبير بفنه وعطائه.

النجم حكيم يحتضن الإعلام نزار الفارس

وأضاف "نزار الفارس" خلال كلمته أثناء تكريمه بالملتقى، بأنه لا يمكن لأي فنان عربي أن يصل إلى الشهرة والنجومية، دون أن يأخذ جواز سفر من بوابة مصر أم الدنيا.

وتابع خلال كلمته بأنه فخور بكونه عراقي، ويتم تكريمه بمصر وسط نخبه من النجوم و الشخصيات الاعتبارية، و أنه سعيد بهذا التكريم و يتشرف به في بلده الثاني مصر.