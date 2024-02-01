برلمانى يشيد بحرص مصر على دعم الأردن والحفاظ على أمنه واستقراره

أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب الاهمية الكبيرة للقضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال الهاتفي بالملك عبد الله الثاني عاهل الأردن والذى تم فيه تناول الأوضاع المتوترة في المنطقة وخاصة في قطاع غزة حيث جدد الرئيس إدانة مصر للهجوم الإرهابي الذي تعرض له أحد المواقع على حدود الأردن مع سوريا، مشيراً إلى دعم مصر الكامل للأردن الشقيق وحرصها على أمنه واستقراره، وهو ما ثمنه العاهل الأردني في ضوء علاقات الأخوة التاريخية بين الدولتين والشعبين.



وأشاد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم بحرص الزعيمين الكبيرين الرئيس السيسى والملك عبد الله على بحث الجهود الجارية لتهدئة الأوضاع بقطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع وتحذيرهما من خطورة استمرار التصعيد العسكري بما يعرض الأمن الإقليمي لتهديدات متنامية وتأكيدهما أن إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية هو الضامن لاستعادة الأمن والسلام الإقليميين.

وطالب سليم من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته بسرعة التحرك لتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسى للوقف الفورى للاعتداءات من سلطة الاحتلال الاسرائيلى ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس مؤكداً على ضرورة أن يتخذ المجمتع الدولى جميع الإجراءات التى تكفل اجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني.