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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على أحداث الحلقات الجديدة من "روز وليلي"

روز وليلي
روز وليلي

طرحت منصة شاهد الحلقات السابعة والثامنة من مسلسل روز وليلي ، والذي تقوم ببطولته كل من يسرا ونيللي كريم .

وشهدت الحلقات عددا من الأحداث ، حيث تواصل روز وليلي طريقهما لمحاولة الوصول إلى الشخص الذي ورطهما في كل تلك الجرائم ، بينما تستعين ليلي بنجل زوجها السابق والذي يعمل ضابط شرطة لمساعدتهما إلا أنه يطلب منهن الاختفاء سريعا ، قبل صدور قرار بالقبض عليهن . 

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فيما عادت زوز إلي زوجها بعد أن قام بالاعتذار لها ، ووافقت علي العودة معه إلي المنزل ، وقد بدأ رحلته حول عالم “ التيك توك". 

ويضم مُسلسل "روز وليلى" نخبة من نجوم ونجمات الدراما، ويلعب بطولته يسرا ونيللي كريم اللتان تجتمعان معاً في بطولة مشتركة، وهو من إنتاج "استوديوهات MBC". 

كتب المسلسل المؤلف والسيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال ("Mad Dogs" و"Ana" و"Pelican Blood")، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد الذي يحفل سجلّه بأفلام مثل ("Mad Dogs" و"Cardella" و"On the Way to Denmark" وغيرها)، أما الإنتاج فلكل من ماجد محسن وصفاء أبورزق.

روز وليلى يدخل الأعلى مشاهدة

تمكن مسلسل روز وليلي من الدخول إلي قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر ، وذلك بعد طرحه بعدة  أيام عبر منصة شاهد vip . 

وحقق مسلسل روز وليلي ترتيبا متأخرا بقائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، حيث احتل المركز الثامن من أصل 10 مراكز. 

مسلسل روز وليلى منصة شاهد منصة شاهد vip يسرا نيللي كريم

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