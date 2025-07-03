بسعر مفاجأة .. عملاق الألعاب هاتف Infinix Hot 60i يغزو الأسواق إليك أهم مواصفاته

أطلقت إنفينيكس هاتفها الجديد هوت 60i، وهو أول طراز من سلسلة هوت 60 الجديدة في بنجلاديش. ووفقًا للتقارير، من المتوقع أن تتضمن المجموعة طرازات متعددة مثل هوت 60i، وهوت 60 5G، وهوت 60 برو، وهوت 60 برو+ 5G. يأتي هوت 60i الجديد بتصميم أنحف وأكثر متانة من هوت 50i ، مع بطارية أكبر، وقدرات شحن أسرع، وزر ذكاء اصطناعي مخصص.

مواصفات ومميزات هاتف Infinix Hot 60i



يتميز هاتف Infinix Hot 60i بشاشة IPS LCD عالية الدقة +HD بقياس 6.7 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 700 شمعة. ورغم أنه لا يزال يستخدم دقة 720 بكسل فأكثر، إلا أن الشاشة تدعم خاصية العرض الدائم. ولأغراض الأمان، يتميز بمستشعر بصمة جانبي.

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Helio G81 Ultimate ، وهو نفس معالج سابقه. تشمل خيارات الذاكرة ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR4X بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، مع سعة تخزين eMMC 5.1 بسعة 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD.

من أبرز التحديثات بطارية بسعة 5160 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، وهو تحسن ملحوظ مقارنةً ببطارية 18 واط في هاتف Hot 50i. وتؤكد Infinix أن شحن البطارية من 1% إلى 50% في 24 دقيقة فقط.

تتميز الكاميرا الخلفية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل. يعمل الهاتف بنظام XOS 15 المبني على أندرويد 15، ويأتي بزر AI بلمسة واحدة للوصول السريع إلى ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة.

يعد هاتف Hot 60i مزود أيضًا بمستشعر Hard Gyro للتحكم الدقيق في الحركة، مما يُسهّل استخدام الألعاب المحمولة والملاحة عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في المناطق الصعبة مثل مواقف السيارات تحت الأرض أو الغابات الكثيفة.

من أبرز ميزات الهاتف تقنية UltraLink، التي تُتيح إجراء المكالمات وإرسال الرسائل حتى خارج نطاق تغطية الشبكة، وذلك بالاتصال بهواتف أخرى على بُعد يصل إلى 500 متر. وتشمل الميزات الأخرى تقنية NFC، وجهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء، وشريحتي اتصال 4G، وشبكة Wi-Fi 5 (التيار المتردد)، وبلوتوث 5.3، ومقبس سماعة رأس 3.5 مم، وراديو FM.

من حيث المتانة، تم تعزيز زوايا هاتف Hot 60i الأربع لتحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى متر ونصف. وهو حاصل على تصنيف IP64 لمقاومة الغبار والرذاذ. يبلغ سمك الإطار 7.7 مم فقط ويزن 188 جرامًا.

سعر وتوافر Infinix Hot 60i

يُباع هاتف Infinix Hot 60i بسعر 14,000 تاكا بنجلاديشي (115 دولارًا أمريكيًا) و16,500 تاكا بنجلاديشي (135 دولارًا أمريكيًا) لنسختي 6 جيجابايت + 128 جيجابايت و8 جيجابايت + 256 جيجابايت.

تشمل خيارات الألوان: الفضي التيتانيوم، والأسود ، والأحمر ، والأزرق ، والأخضر المرجّي،