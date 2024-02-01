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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مركز تدريب الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بواحة سيوة

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال افتتاح مركز التدريب

افتتح اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح خلال زيارته الميدانية لمدينة سيوة، مركز تدريب الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بعد أعمال التجديد ورفع الكفاءة بحضور محمد بكر رئيس مدينة سيوة وعدد من مشايخ قبائل سيوة. 

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وأوضح رئيس مدينة سيوة، أن عملية رفع كفاءة مركز تدريب الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بما يضمه من  صالة مقسمة إلى قاعة تدريب ومكان للانتظار ومكتب إدارة، مع زيادة استيعاب القاعة من ١٥ جهاز ومتدرب إلى ٢٥ جهازا ومتدربا.

وتابع محافظ مطروح خلال الافتتاح  المتدربين في دورة  تكنولوجيا الطاقة المتجددة (Renewable Energy Technology)، مشيدا بجهود الإرتقاء بمستوى المركز التكنولوجي وما ينعكس من خلاله على تحسين وجودة وتيسير منظومة العمل لخدمة المواطنين وأهالي سيوة،مع العمل على تحقيق أقصى استفادة علمية وتدريبية من المركز، حيث أن المركز مجهز للتدريب لمنحة وزارة الاتصالات معهد iTi معهد تكنولوجيا المعلومات ،ويعقد به حالياً دورة  في تقنيات الطاقة الشمسية  لعدد ١٥ متدرب من شباب سيوة.

كما يعقد به خلال فترة الإجازة الصيفية، تدريبات  لطلاب المرحلة الإبتدائية والإعدادية في مجال الحاسب الآلى وأيضا في اللغة الانجليزية، وسيتم تدريب الموظفين بمجلس المدينة والادارات التنفيذية على تكنولوجيا الحاسب الآلى ومواكبة تقنيات التكنولوجيا والتحول الرقمى.

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