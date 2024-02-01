عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بمنح أوكرانيا ما تحتاجه للدفاع عن نفسها

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف تشولز

قال المستشار الألماني أولاف تشولز ، اليوم الخميس، أنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي الاستعداد لمنح أوكرانيا ما تحتاجه للدفاع عن نفسها.

وجاء ذلك خلال قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة اليوم في بروكسل.

وأكد المستشار الألماني، على أنه سيتم  العمل كل ما يلزم من أجل إقرار قادة الاتحاد الأوروبي حزمة المساعدات لأوكرانيا.

ومن جانبه، أكد رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، أهمية التوصل إلى إجماع داخل الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم أوكرانيا.

وقال رئيس وزراء بلجيكا، أن الخيار الوحيد أمام قادة الاتحاد الأوروبي هو الاستمرار في دعم أوكرانيا.

 قمة الاتحاد الأوروبي

ومن جانبها، قالت رئيسة وزراء إستونيا،أنه يجب على قادة دول الاتحاد الأوروبي إقرار خطة المساعدات لأوكرانيا.

وفي هذا النطاق، أغلق مزارعون في بروكسل،في وقت سابق من اليوم، الطرق المؤدية لقمة الاتحاد الأوروبي بـ1000 جرار.

كما أغلق المزارعون المزيد من شرايين المرور في جميع أنحاء بلجيكا، أمس الأربعاء، في إطار سعيهم لتعطيل التجارة في الموانئ الرئيسية في مسعى مستمر للحصول على امتيازات للحصول على أسعار أفضل لمنتجاتهم وتقليل البيروقراطية للقيام بعملهم.

ولم تشهد المسيرات، التي دخلت يومها الرابع الآن وهي جزء من الاحتجاجات الزراعية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، سوى بضع مئات من الجرارات تعطل حركة المرور في جميع أنحاء الدولة التي يبلغ عدد سكانها 11.5 مليون نسمة.

ويواجه مئات الآلاف من البلجيكيين اضطرابات ويكافحون من أجل الوصول إلى عملهم، أو تلغي مواعيد طبيبهم بسبب الاحتجاجات.

ويعتزم المزارعون أيضًا الاحتجاج خارج مقر الاتحاد الأوروبي خلال قمة زعماء الحكومات يوم الخميس.

وفي فرنسا المجاورة، أمطر المزارعون المحتجون المكاتب الحكومية بالسماد وحاصروا باريس بحواجز مرورية من الجرارات وبالات القش.

 

المستشار الألماني الاتحاد الأوروبي أوكرانيا قمة الاتحاد الاوروبي بروكسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

أبرد يوم في الشتاء| تحذير عاجل من الأرصاد: منخفض قطبي يضرب مصر

تجار الدولار في ورطة .. بشري سارة للشعب المصري

سوزي تنتظر السجن.. تسجيل صوتي يكشف حقيقة تريند الشارع اللي وراه

«الأصعب قادم والصغرى تحت الصفر».. تحذير عاجل لـ10 فئات بسبب اضطراب الطقس

بعد ارتفاع الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق|كم يصل سعر الكيلو؟

عقار رقم 8 .. لحظات الرعب في انفجار الفجر بالطالبية

أمطار غزيرة ورياح.. حالة الطقس اليوم الخميس 1 فبراير 2023

موضوعات متعلقة

بلجيكا: يجب التوصل إلى إجماع داخل الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم أوكرانيا

بـ1000 جرار.. مزارعون في بروكسل يغلقون الطرق المؤدية لقمة الاتحاد الأوروبي

ستاندرد آند بورز: استقرارا في بنوك الخليج وأنظمته المصرفية خلال 2024

مـدفعية الاحتلال تقصف وادي شبعا في جنوب لبنان

حماس: مازلنا ندرس صفقة تبادل الأسرى مع قادة المقاومة

جوتيريش: الأونروا هي العمود الفقري لجميع جهود الاستجابة الإنسانية في غزة

بعد الإبقاء على سعر الفائدة .. أول تعليق من رئيس الفيدرالي الأمريكي

%5.75 للإيداع.. بنك قطر المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

ترشيحاتنا

اكتشاف ملعقة تواليت تعود للعصر الروماني ببريطانيا.. لن تصدق فيما كانت تستخدم

مداهمة أوكار تجار الكيف.. الداخلية تضبط مخدرات ب31 مليون جنيه

النائب العام يضطلع على الكشوف ربع السنوية ونسب إنجاز قضايا الاستئناف

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تمنع الفلسطينيين من دخول الأقصى

بعد الضربات الإسرائيلية.. إيران تسحب قوات الحرس الثوري من سوريا |تفاصيل

سقوط تجار العملة.. الداخلية تضبط مبالغ مالية كبيرة خلال 24 ساعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأكل البشر والكلاب.. شاهد الأسماك الأكثر شراسة بالعالم| ليست القرش!

كيف تحمي بشرتك من البكتيريا الموجودة في أدوات المكياج؟

كيف تحافظين على اللياقة البدنية أثناء الرقص؟

نشرة المرأة والصحة| فساتين منى زكي في افتتاح رحلة 404 تثير ضجة.. ابنة عصام كاريكا| صور جديدة تكشف عن إطلالتها المثيرة للجدل

فيديو

مقطع فيديو يوثق مقـ تل حفيدة الأسرة المالكة البريطانية.. شاهد

في عيد ميلاده.. محمد هنيدي بدأ لاعبا في الزمالك ورفضته كلية الشرطة

القـ تل الرحيم.. سيدة هولندية تثير ضجة عبر السوشيال ميديا برسالتها المؤثرة

ادفع واسترد 80%.. كل ما تريد معرفته عن "تصدير العقار المصري"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

اﻟﻤﺰﻳﺪ