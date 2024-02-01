ألمانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بمنح أوكرانيا ما تحتاجه للدفاع عن نفسها

قال المستشار الألماني أولاف تشولز ، اليوم الخميس، أنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي الاستعداد لمنح أوكرانيا ما تحتاجه للدفاع عن نفسها.

وجاء ذلك خلال قمة الاتحاد الأوروبي المنعقدة اليوم في بروكسل.

وأكد المستشار الألماني، على أنه سيتم العمل كل ما يلزم من أجل إقرار قادة الاتحاد الأوروبي حزمة المساعدات لأوكرانيا.

ومن جانبه، أكد رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، أهمية التوصل إلى إجماع داخل الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم أوكرانيا.

وقال رئيس وزراء بلجيكا، أن الخيار الوحيد أمام قادة الاتحاد الأوروبي هو الاستمرار في دعم أوكرانيا.

قمة الاتحاد الأوروبي

ومن جانبها، قالت رئيسة وزراء إستونيا،أنه يجب على قادة دول الاتحاد الأوروبي إقرار خطة المساعدات لأوكرانيا.

وفي هذا النطاق، أغلق مزارعون في بروكسل،في وقت سابق من اليوم، الطرق المؤدية لقمة الاتحاد الأوروبي بـ1000 جرار.

كما أغلق المزارعون المزيد من شرايين المرور في جميع أنحاء بلجيكا، أمس الأربعاء، في إطار سعيهم لتعطيل التجارة في الموانئ الرئيسية في مسعى مستمر للحصول على امتيازات للحصول على أسعار أفضل لمنتجاتهم وتقليل البيروقراطية للقيام بعملهم.

ولم تشهد المسيرات، التي دخلت يومها الرابع الآن وهي جزء من الاحتجاجات الزراعية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، سوى بضع مئات من الجرارات تعطل حركة المرور في جميع أنحاء الدولة التي يبلغ عدد سكانها 11.5 مليون نسمة.

ويواجه مئات الآلاف من البلجيكيين اضطرابات ويكافحون من أجل الوصول إلى عملهم، أو تلغي مواعيد طبيبهم بسبب الاحتجاجات.

ويعتزم المزارعون أيضًا الاحتجاج خارج مقر الاتحاد الأوروبي خلال قمة زعماء الحكومات يوم الخميس.

وفي فرنسا المجاورة، أمطر المزارعون المحتجون المكاتب الحكومية بالسماد وحاصروا باريس بحواجز مرورية من الجرارات وبالات القش.