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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 44 فلسطينيا بالضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 44 فلسطينيا بالضفة الغربية، لترتفع حصيلة الاعتقالات إلى 6460 معتقلا منذ 7 أكتوبر، وذلك حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن منظمة أطباء بلا حدود أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بلغت مستويات كارثية.

وقال جيش الاحتلال إنه خلال القتال في خان يونس جنوب قطاع غزة، رصدت قوات الفرقة 98 قاذفة صواريخ بعيدة المدى ووجهت طائرة مقاتلة لقصفها، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف جيش الاحتلال أن لواء المظليين التابع للفرقة قتل في الوقت نفسه عددا من المسلحين خلال عدد من المواجهات القريبة خلال اليوم الماضي.

وادعى أن لواء المظليين ولواء المظليين الاحتياطي 646 قاما بتوجيه غارات جوية على مقاتلي حماس الآخرين في خان يونس.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن قوات الفرقة – اللواء 401 مدرع في شمال غزة ولواء مشاة ناحال في وسط غزة – قتلت العشرات من نشطاء حماس خلال اليوم الماضي وداهمت مواقع للحركة.

 

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