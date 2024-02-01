بفستان ستان.. كارمن بصيبص تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام| شاهد

حرصت الفنانة كارمن بصيبص على مشاركة،جمهورها ومتابعيها، بصور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت كارمن بصيبص بإطلالة لافتة، مرتدية فستان ستان باللون البني، تميز بتصميم الكتف الواحد، تناسب مع ظهورها اللافت والمميز.





وتزينت كارمن، بمجموعة من مزوج

الإكسسوارات والمجوهرات ،حيث ارتدت قرطين باللون الفضي وعقد، واسورة وخاتم باللون الذهبي،ليكشف عن تفاصيل إطلالتها وأناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت كارمن تسريحة شعر بسيط للغاية ورفع خصلات شعرها لأعلى ،ابرز ملامحها وجمالها،مع وضع لمسات لافتة من المكياج المرتكز على الألوان الناعمة الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء، زاد من جمالها الساحر.