توقيع الكشف على 1954 حالة خلال قافلة طبية بقرية صفط اللبن بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف الطبي على 1954 حالة خلال قافلة طبية بقرية صفط اللبن التابعة لمركز المنيا على مدار يومي 29 و30 يناير الماضي، وتقديم العلاج بالمجان وذلك ضمن مبادرة " حياة كريمة " التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا والوصول لجميع المواطنين في أماكنهم.

أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تقريره أن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1954 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان في تخصصات مختلفة شملت 467 حالة جراحة، 456 حالة أطفال، و 405 باطنة، و59 نساء، و92 أسنان، و206جلدية، و210 أنف وأذن، و 59 تنظيم أسرة، بالإضافة إلي إجراء 195 تحليلاً مختلفا، و4 حالات موجات صوتية، و 7 حالات أشعة عادية، و 123 كشف مبكر للضغط والسكر، وتم إجراء خلع أسنان لعدد 10 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 5 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 243 مترددا.