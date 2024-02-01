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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة الفلسطينية تعلق على قرار حظر دخول أعضاء منظمة التحرير إلى أمريكا

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي

عبرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس عن استنكارها وشجبها لقرار مجلس النواب الأمريكي الذي يدعو إلى حظر دخول أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الولايات المتحدة.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها إن هذا القرار يتناقض مع قرارات الإدارة الأمريكية المعلنة، وسيؤثر سلباً في دورها ومصداقيتها في حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي القائم على أسس الشرعية الدولية وفق حل الدولتين.

وأضافت أن قرار مجلس النواب الأمريكي خطير، ويمس بحقوق الشعب الفلسطيني، ويتنكر للقرار الأممي الذي يقر بحقوق الشعب الفلسطيني، ويعترف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.

وتابعت الرئاسة، أن ذلك لا يخدم الجهود المبذولة على كل الصعد من أجل خلق مناخ مناسب للاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها.

الرئاسة الفلسطينية مجلس النواب الأمريكي منظمة التحرير الفلسطينية حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي الشرعية الدولية

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