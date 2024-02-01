وزير الدفاع الأمريكي: رد متعدد المستويات بشأن الهجوم على قواتنا بالحدود الأردنية السورية

أكد وزير الدفاع الأمريكي، أن الولايات المتحدة سوف تتخذ ردا متعدد المستويات بشأن الهجوم على القوات الأمريكية على الحدود الأردنية السورية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال وزير الدفاع الأمريكي:" اعتذرت للرئيس بايدن بشكل مباشر وأتحمل المسئولية كاملة وأؤكد أنه لم تكن هناك ثغرات في القيادة والسيطرة خلال تلك الفترة".

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي:" شهدنا أياما صعبة بعد مقتل ثلاثة من جنودنا على الحدود الأردنية السورية".

وتابع وزير الدفاع الأمريكي:" سنواصل تجنب توسيع الصراع لكن سنتخذ الإجراءات الضرورية للدفاع عن أنفسنا".