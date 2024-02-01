إطلاق نار كثيف بمحيط مجمع الشفاء الطبي في غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن محيط مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة شهد إطلاق نار بشكل كثيف.

أعلنت الصحة في غزة يوم الخميس، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيد و190 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت في بيان، إنه لازال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يقوم جيش الاحتلال يمنع وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأضافت الصحة، أن حصيلة الحرب العدوانية المستمرة ضد قطاع غزة أرتفعت إلى 27019 شهيد و 66139 اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.