الجريدة الرسمية تنشر قرارات مجلس القضاء الأعلى

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 3 لسنة 2024.

وجاء نص القرار بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 46 لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية ؛ وعلى موافقات مجلس القضاء الأعلى بجلـساته المعقـودة فـى (۲۰۲۳/٩/٢٥ ، ۲۰۲۳/۱۰/۲ ، ۲۰۲۳/۱۰/۲۳ و۲۰۲۳/۱۰/۳۰ ) ؛ وبناء على ما عرضه وزير العدل..

قرر ( المادة الأولى ) تعيين كل من هيثم مصطفى أمين عطية أحمد ، ومحمد إبراهيم محمـد .

( المادة الثانية ) تعيين أحمد سليم عبد الحميد أحمد سليم – المحامي العام بالنيابة العامة – قاضيًا بمحاكم الاستئناف ، اعتبارا من ۲۰۲۳/۱۰/۲۳ تاریخ موافقة مجلس القضاء الأعلى .

( المادة الثالثة يعين رئيسا بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ) كل من السادة الرؤسـاء بالنيابـة العامة من الفئة (أ) .

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