مصطفى بكري: الرئيس السيسي يدرك معاناة المواطنين ويعطي توجيهات مستمرة للحد منها

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن معاناة الناس تتواصل مع الارتفاع الجنوني في الأسعار، مشيرا إلى أن يجب على الحكومة إدراك خطورة ارتفاع الأسعار الحالي.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الرئيس السيسي، قد أكد في احتفالية الشرطة، أنه يعلم ويقدر حجم المعاناة الملقاة على المواطن، وارتفاع الأسعار الموجود، مؤكدا أن الرئيس ليس بمعزل على ما يحدث، ويتابع بنفسه معاناة المواطنين.

يقوم بمجهودات كبيرة

وتايع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس السيسي يعطي دائما توجيهاته للحد من الأزمة التي يعاني منها المواطن، ويقوم بمجهودات كبيرة للحد من الأزمة.