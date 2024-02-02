بعد قرار رفع الفائدة.. أسعار أعيرة الذهب في مصر اليوم الجمعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة، بعد إعلان البنك المركزي قرار سعر الفائدة حيث قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصري في اجتماعها رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم يسجل نحو 3875 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم يسجل 4428 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم يسجل 3332 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2590 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 31000 جنيه.

شهد سوق الصاغة خلال الأيام القليلة الماضية حالة من التقلبات ، حيث بدأت أسعار الذهب في مصر تتصاعد لمستويات تاريخية غير مسبوقة .

وقف تسعير الذهب وتحذير للمواطنين

وحذرت منصة "آي صاغة" من الدفع بسوق الذهب لـ" سوق سوداء"، عقب تداول أسعار موازية ببعض محلات الذهب، والتنفيذ بأسعار عشوائية أعلى من الأسعار المعلنة حاليًا، ما يضر بمقدرات الوطن ومصلحة المواطنين.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتجارة الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن المنصة أوقفت عمليات التسعير، عقب تطور الأوضاع داخل سوق الذهب، بفعل عمليات التلاعب في الأسعار المعلنة، وتداول بعض المحلات لأسعار موازية للتسعير المعلن، وتنفيذ عمليات البيع بأسعار أعلى من المعلنة بكثير، وبصورة عشوائية.

وأكد إمبابي، أن تداول أسعار موازية داخل المحلات، وترك كل محل أو منطقة لتسعير عشوائي وفقًا لمطالبات بعض التجار لتغطية عمليات البيع والشراء اليومية، سيدفع سوق الذهب إلى "سوق سوداء"، وينشئ سعر للذهب مختلف بين تاجر وآخر، ومنطقة وآخرى، ومحافظة وآخرى.

وأوضح، أن انعدام الشفافية، والتعتيم على التسعير، نتيجة توقف تجار الذهب الخام عن البيع والشراء، خلق حالة من التسعير العشوائي، والأسعار المتباينة من محل لأخر، والذي من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني، ومصالح المواطنين، ويعرض راغبي التحوط بالذهب للشراء بأسعار أعلى بكثير من الأسعار العادلة، والبيع بأسعار أقل من المستحقة.

وأضاف، أن المنصة أعلنت وقف التسعير والبيع والشراء لأجل غير مسمى، ولحين استقرار السوق، وتداول أسعار عادلة، لافتًا إلى أنه في ظل هذه الفوضى، فلن تشارك المحلات التي تحمل حسًا وطنيًا في المشاركة في خلق سوق سواء للذهب، والإضرار باقتصاد بلادها.

وتؤكد المنصة، أنها لن تشارك في الإضرار بأموال المواطنين وضياع مدخراتهم، أو المساعدة فى هدم اقتصاد مصر لتحقيق أرباح شخصية، وتدعو المواطنين الرغبين في الشراء أو البيع، الانتظار وترقب استقرار الأسواق.

ويشار إلى كل تاجر بقوم بالتنفيذ بسعر مختلف وفقًا لتحوطه وكمية الذهب الموجودة عنده، بينما تنتظر الأسواق اليوم اجتماع البنك المركزي المصري.

وتبقى متوسطات الأسعار حول المستوى 4000 جنيه للجرام عيار 21 مع استمرار عدم وجود سعر واضح للتنفيذ بين التجار، وقد تكون الأسواق في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي المصري اليوم بخصوص سعر الفائدة وسعر الصرف، قبل إعادة التسعير إلى سوق الذهب.