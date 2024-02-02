الاتحاد يواجه سيراميكا كليوباترا والطلائع ضد المصري في نصف نهائي كأس الرابطة

اختتمت مساء الخميس مباريات دور ربع نهائي النسخة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية موسم 2024.

وتمكن فريق سيراميكا كليوباترا من الفوز على نظيره سموحة في اللقاء الذي جمع بينهما عصرًا وانتهى بنتيجة 2-0 لصالح حامل اللقب.

بينما نجح النادي المصري من الفوز على فريق بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليحقق الفريق البورسعيدي بطاقة التأهل الرابعة لدور نصف النهائي.

وكان طلائع الجيش والاتحاد السكندري قد حسما الأربعاء الماضي بطاقتي تأهل لدور نصف النهائي بعد الفوز على كلًا من الجونة وإنبي.

ومن المقرر أن يواجه فريق سيراميكا كليوباترا نظيره الاتحاد السكندري، بينما في الطرف الآخر من دور نصف النهائي سيواجه فريق طلائع الجيش نظيره المصري يوم 6 فبراير الجاري.