طبيبة: الأكل الصحي يعالج الاكتئاب.. شاهد

تحدثت الدكتورة أسماء سعيد أخصائي الصحة النفسية، عن علاقة الأكل الصحي بالاكتئاب، مؤكدة أن النمط الغذائي له تأثير على الاكتئاب.

وقالت أسماء سعيد أخصائي الصحة النفسية، خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح"، على قناة "dmc"،: هناك دراسة تم إجراؤها على ما يقرب من 150 شخصا يعانون من الاكتئاب، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، وجعلوا المجموعة الأولى يأكلون أكل صحي لمدة شهرين، والمجموعة الأخرى تأكل الأكل العادي".

وتابعت: بعد شهرين الاكتئاب اختفى بنسبة 50% بدون أي أدوية أو علاج، معقبه: هذه الدراسة غيرت موازين الأكل.

واسترسلت الدكتورة أسماء سعيد أخصائي الصحة النفسية،: هناك دراسات أظهرت أن الإكثار من السكر يقلل المناعة، ويجعل الشخص يشعر بالخمول وفقدان الطاقة.

