أهمية الأكل الصحي للأطفال والحفاظ على نشاطهم البدني​

قالت هيئة الدواء المصرية ، إن الحرص على تناول الأكل الصحي للطفل، والحفاظ على النشاط البدني من أهم الإرشادات للحصول على عام دراسي مثمر.​

وأوضحت هيئة الدواء ، أن الأطفال ، يقضون الغالبية العظمى من يومهم في المدرسة، كما يستهلك معظمهم ما يقارب من نصف سعراتهم الحرارية هناك، وهذا يجعل المدرسة مكانًا رائعًا لتعلُّم وممارسة الأكل الصحي، ويكون اتباع نظام غذائي صحي بتناول الفواكه والخضروات الطازجة، والحبوب، ومنتجات الألبان، واللحوم الخالية من الدهون، إلى جانب الحد من الدهون المشبَّعة والسكريات المضافة والصوديوم.​



واشارت هيئة الدواء إلي ان النظام الغذائي السليم يساعد النشاط البدني على تقليل القلق، وزيادة تركيز الطفل في المدرسة.​

٦٠ دقيقة على الأقل من النشاط البدني يوميًّا

وأوصت هيئة الدواء ، بحصول الطفل على ٦٠ دقيقة على الأقل من النشاط البدني يوميًّا، ( المشي، والجري، وممارسة الرياضة) مقسَّمة على سائر اليوم قبل وأثناء وبعد المدرسة.​