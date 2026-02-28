تعرف علي أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الوادي الجديد

تشهد محافظة الوادي الجديد حراكًا اقتصاديًا نشطًا داخل أسواقها المحلية، تزامنًا مع وفرة ملحوظة في المعروض من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية، ما انعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسعار وانتظام حركة البيع والشراء.

ويأتي ذلك في إطار متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية لضبط الأسواق وتعزيز سلاسل الإمداد، إلى جانب دعم الإنتاج الزراعي المحلي الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الواحاتي.

وخلال جولة ميدانية لمتابعة حركة الأسواق، أكد عدد من التجار والمواطنين أن المعروض من الخضر والفاكهة يشهد زيادة واضحة مقارنة بالفترات الماضية، مع استقرار ملحوظ في الأسعار وعدم تسجيل أية زيادات عشوائية، خاصة في ظل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع، ومتابعة الالتزام بالإعلان عن الأسعار بشكل رسمي وواضح للمستهلكين.

وجاءت أسعار الفاكهة مستقرة داخل الأسواق، حيث سجلت البطاطا 10 جنيهات للكيلوجرام، والجوافة 30 جنيهًا، والموز 25 جنيهًا، فيما بلغ سعر الكاكا والعنب 50 جنيهًا للكيلوجرام، وسجل الرمان 35 جنيهًا، والكنتالوب 30 جنيهًا، بينما استقر البرتقال واليوسفي عند 25 جنيهًا للكيلوجرام، وبلغ سعر التفاح 60 جنيهًا، وسجلت المانجو 60 جنيهًا للكيلوجرام.

أما أسعار الخضر فقد حافظت على توازنها، حيث سجلت الطماطم 10 جنيهات للكيلوجرام، والبطاطس 10 جنيهات، والفلفل الرومي 25 جنيهًا، والفلفل الشطة 20 جنيهًا، والباذنجان 20 جنيهًا، والباذنجان الأبيض 15 جنيهًا، والبسلة 30 جنيهًا، والجزر 25 جنيهًا، والبصل الأحمر والأبيض 15 جنيهًا للكيلوجرام، بينما بلغ سعر الخيار 25 جنيهًا.

ويعكس هذا المشهد الإيجابي ثمار التوسع في الرقعة الزراعية بالمناطق الواحاتية، وتطبيق نظم الري الحديث، فضلًا عن توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة للمزارعين، ما ساهم في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق وفرة مستدامة بالأسواق المحلية، كما لعبت المنافذ الثابتة والمتحركة دورًا مهمًا في تعزيز التوازن السعري والوصول إلى القرى والمناطق البعيدة.

وتؤكد المحافظة استمرار خططها لدعم القطاع الزراعي وتطوير منظومة التسويق الداخلي، بما يحافظ على استقرار الأسعار ويعزز الأمن الغذائي، مستفيدة من المقومات الطبيعية الفريدة التي تتمتع بها، بما يرسخ مكانتها كواحة إنتاج زراعي وفير يخدم أبناءها بمختلف المراكز والقرى.